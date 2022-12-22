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обновлено 13:15

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

13:02. Липецкие студенты выпекают пряники для участников спецоперации. По сообщению облправительства, учащиеся нескольких колледжей региона объединились и стали выпекать пряники для солдат: «Делают это с особым трепетом. В каждый сладкий сувенир вкладывают тепло своей души, чтобы бойцы знали — их поддерживают и очень ждут домой с победой».

12:37. Губернаторы Черноземья исполняют новогодние мечты донбасских детей. Глава Воронежской области Александр Гусев взял с кремлевской елки желаний мечту девочки из Донецкой народной республики о фитнес-браслете. Глава Липецкой области решил подарить мальчику из ДНР проектор звездного неба.

12:01. Липецкий облсовет принял новые меры поддержки участников спецоперации. Родственники бойцов, в том числе и добровольцев, получили право на бесплатную юридическую помощь. Кроме того, семьям, в которых один или оба родителя погибли при выполнении задач в ходе СВО, компенсируют плату за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах: ежемесячно это будет 100% от среднего размера родительской платы в учреждении.

11:55. Доброволец из Курской области Игорь Волков погиб в бою в зоне спецоперации, сообщила администрация региона. Боец ушел на СВО в сентябре, был наводчиком БМП. Игорь Волков учился в Солнечной школе Золотухинского района. Отслужив срочную службу в воздушно-десантных войсках, воевал в 1996 и 2000 годах в горячих точках. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За ратную доблесть», удостоен грамоты Минобороны РФ.

11:43. Армейский спецназ поблагодарил жителей Орловской области за собранный груз, детские письма и моральную поддержку. Видео с благодарностями у себя в Telegram-канале опубликовал губернатор Андрей Клычков. «Каждый вклад в сбор посылок солдатам — это шаг на пути успешного завершения боевых действия и скорейшего возвращения героев домой. Нам всем нужно держать строй — и мыслями, и делом. Только так сможем победить», — написал глава региона.

11:00. Депутат Госдумы от Тамбовской области Алексей Журавлев, который ранее избирался от Воронежской области, и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (ранее был лидером партии «Родина», которой теперь руководит господин Журавлев) попали в Донецке под обстрел. Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий. Осколком был ранен помощник Алексея Журавлева, угрозы его жизни нет. «Подонки выслеживали специально кого-то из нас и нанесли удар по гостинице, которая ни разу до этого не подвергалась обстрелам. Кстати, буквально за 10 минут до взрыва приехал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, и не исключено, что именно это стало своеобразным сигналом для артиллерии ВСУ», — сообщил депутат.

9:00. Крупная американская пищевая компания Kellogg может продать воронежский завод печенья группе компаний «Черноголовка». Об этом «Ъ» рассказали источники на рынке. В Россию Kellogg вышла в 2008 году, выкупив шесть предприятий у United Bakers. Сейчас компания управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово». На конец 2016 года мощность воронежского производства составляла 47 тыс. т в год.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 21 декабря

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