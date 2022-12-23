Главные новости к утру 23 декабря

Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. Эту поправку сенаторы включили в проект бюджета на 2023 год.

Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора может оказаться менее жестким, чем предполагалось, выяснил «Ъ». Участники рынка говорят, что ЦБ, настаивавший на пороге в 30 млн руб., готов согласится на 15–20 млн руб.

США утверждают, что КНДР поставляла оружие ЧВК «Вагнер» и планирует продолжить поставки. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин все отрицает. МИД КНДР также назвал это «беспочвенной версией».

ООО КРИ, организатору Comic Сon Russia и «Игромира», грозит банкротство, выяснил «Ъ». КРИ задолжала средства участнику выставки 2021 года, которую отменили из-за пандемии.

Военнослужащих Украины могут отправить учиться управлению ЗРК Patriot в США, сообщает Politico. До этого украинские военные ни разу не проходили обучение на территории США, а только на их базах за границей.

Сроки модернизации и строительства 10 пунктов пропуска на границе РФ и Китая перенесут в среднем на год, сообщили «Ведомости». Большинство пунктов пропуска введут в эксплуатацию через 3–4 года.

Ущерб от преступлений в России за 11 месяцев составил 700 млрд руб. Это на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщило МВД.

Раненного в Донецке экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина перевезут на лечение в Москву. Он получил ранение в шейный позвонок при обстреле.

О предстоящих 23 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».