Ущерб от преступлений в России за 11 месяцев составил 700 млрд рублей

С января по ноябрь ущерб от преступлений в России составил 700 млрд руб. Это на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По данным ведомства, 60,4% ущерба приходится на преступления в городах и поселках городского типа. По сравнению с прошлым годом на 0,7% снизилось число преступлений экономической направленности — в 2022 их было 106,3 тыс. Ущерб от них составил 322,5 млрд руб.

В конце октября глава МВД Владимир Колокольцев выступил в Госдуме с докладом о результатах борьбы с преступностью. Практически все проблемы в работе МВД господин Колокольцев объяснял низкими зарплатами сотрудников. Депутаты в ответ пообещали помочь с финансированием.

Подробности — в материале «Ъ» «Внутренним делам не хватает финансирования».

Лаура Кеффер