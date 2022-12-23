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Коммерсантъ FM
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Ущерб от преступлений в России за 11 месяцев составил 700 млрд рублей

С января по ноябрь ущерб от преступлений в России составил 700 млрд руб. Это на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По данным ведомства, 60,4% ущерба приходится на преступления в городах и поселках городского типа. По сравнению с прошлым годом на 0,7% снизилось число преступлений экономической направленности — в 2022 их было 106,3 тыс. Ущерб от них составил 322,5 млрд руб.

В конце октября глава МВД Владимир Колокольцев выступил в Госдуме с докладом о результатах борьбы с преступностью. Практически все проблемы в работе МВД господин Колокольцев объяснял низкими зарплатами сотрудников. Депутаты в ответ пообещали помочь с финансированием.

Подробности — в материале «Ъ» «Внутренним делам не хватает финансирования».

Лаура Кеффер

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