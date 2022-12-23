Politico: военнослужащих Украины могут отправить учиться управлению ЗРК Patriot в США

Пентагон обсуждает возможность обучения украинских военных управлению комплексами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на базе в США, сообщает Politico со ссылкой на источники. Окончательное решение пока не принято. Обучение обычно занимает несколько месяцев, для управления одним комплексом потребуется 90 военных.

Военное ведомство США решает, проводить обучение или хотя бы его часть в Штатах или в какой-то третьей стране — к примеру, на базе США в Европе. До этого украинские военные ни разу не проходили обучение непосредственно в США. По словам одного из неназванных американских чиновников, есть смысл проводить обучение на базе в Форт-Силле, штат Оклахома. Там находятся большинство американских инструкторов и необходимых тренажеров. Источник издания уточнил, что обучение в Европе «связано с большими материально-техническими трудностями».

Представитель Пентагона отказался комментировать эту информацию.

На этой неделе президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи в размере до $1 млрд. В рамках этого пакета Украине направят ЗРК Patriot. Кремль говорил, что эти комплексы станут законной целью для российских военных. Владимир Путин считает поставки ЗРК Украине затягиванием вооруженного конфликта. Господин Байден отрицает, что это приведет к эскалации.

Подробности — в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».

Лаура Кеффер