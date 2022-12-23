МИД КНДР заявил, что поставки оружия США Украине привели к кровавой трагедии

КНДР считает преступными поставки американского оружия Украине. Представитель МИД Северной Кореи утверждает, что США своими действиями «породили кровавую трагедию» на Украине. КНДР также отрицает, что поставляла оружие России.

«Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной "версии об оружейных сделках" между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране»,— уверены в МИД КНДР (цитата по ТАСС).

На этой неделе президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине военной помощи на сумму до $1 млрд. В рамках этого пакета Киеву направят ЗРК Patriot. В Белом дома США также заявили, что КНДР поставляла оружие российской ЧВК «Вагнер» и намерена продолжить поставки. Вашингтон хочет поднять этот вопрос на уровне ООН. В ЧВК все отрицают.

О поставках оружия Украине читайте в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».

Лаура Кеффер