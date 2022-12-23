Главные анонсы 23 декабря

Президент России Владимир Путин 23 декабря, предположительно, прилетит в Свердловскую область. По информации источника E1.RU, он посетит Нижний Тагил, возможно, Уралвагонзавод.

Совет федерации проведет пленарное заседание. В начале заседания будут рассмотрены вопросы о результатах рассмотрения представленных президентом кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ.

С 23 декабря Райффайзенбанк меняет условия валютных переводов в другие банки, в том числе зарубежные. Согласно изменениям, минимальная сумма перевода через приложение "Райффайзен онлайн" составит 5 тыс. долларов.

В Москве сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров проведет первый поединок в профессиональных смешанных единоборствах на 150-м номерном турнире лиги Absolute Championship Akhmat (АСА). Соперником 16-летнего Кадырова станет Ислам Акбаров. Трехраундовый бой в легком весе включен в предварительный кард вечера боев.