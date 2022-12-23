Военкоматам просят обеспечить поддержку

Ставропольская краевая дума обратится в Госдуму РФ и Совет федерации с законодательной инициативой о внесении изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» для восстановления военно-учетных столов во всех населенных пунктах России. Региональные парламентарии поясняют, что «укрупненные военкоматы», где в результате оптимизации серьезно сократилось количество сотрудников, «не отвечают задачам обороноспособности страны». Депутат Юрий Гонтарь дал понять, что необходимо вернуть первичный воинский учет таким, как он существовал в СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Депутаты Ставропольской краевой думы ранее заявляли, что проводимая на территории Украины специальная военная операция «выявила проблемы, связанные с подготовкой органов госвласти, в том числе органов военного управления, к мобилизационным мероприятиям». В этой связи члены комитета регионального парламента по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям предложили внести изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят увеличить количество военно-учетных столов в стране. В четверг краевая дума поддержала инициативу.

На территориях муниципальных образований, где нет военных комиссариатов, первичный воинский учет граждан осуществляется органами местного самоуправления. Для этого используются военно-учетные столы. После проведения муниципальной реформы и упразднения сельских советов во многих поселениях не стало и военно-учетных столов. Их функции перешли к военным комиссариатам муниципального округа. На Ставрополье в ходе муниципальной реформы часть сельских районов получила статус городского округа с фактической ликвидацией местного самоуправления. В результате первичный учет военнообязанных граждан сельских поселений, вошедших в состав городского округа, также перешел в ведение укрупненных военных комиссариатов.

В ходе обсуждения инициативы народные избранники напомнили, что проведенная в 2009 году оптимизация военкоматов привела к тому, что количество военных комиссариатов, «в которых работают не военные, а гражданские специалисты с низкой оплатой труда», «многократно сократилось». В свою очередь, территориальные подразделения городских округов, по мнению парламентариев, не могут осуществлять первичный воинский учет, что «не отвечает задачам обороноспособности страны».

Один из авторов инициативы, председатель комитета по казачеству Юрий Гонтарь, уточнил, что необходимо вернуть первичный воинский учет таким, как он существовал еще в СССР. «Последние события и серьезные просчеты в мобилизации показали необходимость воинского учета в каждом поселении,— заявил он.— В военно-учетных столах в поселениях была собрана полная информация по военным специалистам, об изменившихся семейных обстоятельствах лиц в запасе и многое другое, что имеет решающее значение для качественной и моментальной мобилизации». Спикер краевой думы Николай Великдань добавил, что такую позицию разделяют и «коллеги в других регионах», в частности члены Южно-Российской парламентской ассоциации (в ее состав входят законодательные органы восьми регионов ЮФО).

Депутаты полагают, что в том случае, если коллеги на федеральном уровне их поддержат, на Ставрополье «должно быть выделено не менее 90–100 сотрудников военно-учетных столов с финансированием из средств Минобороны России». Впрочем, финансово-экономического обоснования инициативы представлено не было.

В октябре 2022 года ставропольские депутаты уже выходили с похожим обращением к главе Совета федерации Валентине Матвиенко. Речь шла о модернизации ДОСААФ и возвращении в школьную программу начальной военной подготовки (НВП). Парламентарии подчеркивали необходимость совершенствования подготовки граждан России к военной службе и «защите отечества» и «решения задач поддержания мобилизационной готовности». По мнению авторов инициативы, финансирование ДОСААФ и «его статус некоммерческой организации недостаточны для выполнения государственных задач». При этом существующая в школе дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», в отличие от советской НВП, «не дает необходимых объема знаний и навыков в этой области».

Александра Ларинцева, Пятигорск