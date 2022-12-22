Главные новости за 22 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В ЧВК «Вагнер» подтвердили сведения о захоронениях бойцов в районе Горячего Ключа. Выяснилось, что на участке в станице Бакинской хоронят членов ЧВК, которые указали в заявлении, что в случае гибели хотят быть погребены рядом с часовней «Вагнера».

В оперативном штабе Краснодарского края прокомментировали ситуацию с якобы «запертыми» призывниками, имеющими проблемы со здоровьем и подтверждающие это справки. Из 30 жителей 11 человек признали годными. Сейчас они ожидают отправки в ВС РФ, утверждает оперштаб.

В Краснодаре проводят проверку модельного агентства, которое за деньги обещало клиентам съемки российскими звездами, в том числе с Ольгой Бузовой, однако не выполняло своих обязательств

В 2023 году троллейбусный парк Краснодара обновят на 40%. Это станет возможным благодаря закупке 60 новых троллейбусов.

По итогам 2022 года в Краснодарском крае восстановили права 7,4 тыс. дольщиков. Из единого реестра исключили 105 проблемных домов.

В 2022 году в Краснодарском крае на строительство медицинских учреждений направили 135 млрд руб. На эти деньги в регионе строят девять поликлиник, 18 офисов врача общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

В Анапе создадут Императорский парк площадью 30 га. Его концепцию посвятят Николаю I, который присвоил курорту статус города.

В Адыгее возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой погибла 9-летняя девочка. Подозреваемым в совершении ДТП называют местного полицейского, выехавший на встречную полосу и врезался в автомобиль, в котором ехал ребенок.

Советский районный суд Краснодара признал виновным жителя краевого центра Андрея Железнова, устроившего аварию на улице Тюляева, в которой погибли три человека.

Действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в Крыму продлили до 6 января 2023 года. Оно действует в регионе с 6 апреля.

Читайте нас в Telegram