В Крыму действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 6 января 2023 года

Действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в Крыму продлили до 6 января 2023 года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

Режим действует на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов и на объектах минтранспорта, минздрава, министерств ЖКХ, топлива и энергетики и промышленной политики, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики.

«Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления»,— отметил Сергей Аксенов.

Впервые режим начал действовать в регионе 11 апреля 2022 года в связи с угрозой провокаций сторонников «киевского режима».

Анастасия Донскова

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