В ЧВК «Вагнер» рассказали о захоронении бойцов под Горячим Ключом

В ЧВК «Вагнер» подтвердили сведения о захоронениях бойцов в станице Бакинской в районе Горячего Ключа. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд» и бизнесмена Евгения Пригожина.

На участке в станице Бакинской хоронят членов ЧВК, которые указали в заявлении, что в случае гибели хотят быть погребены рядом с часовней «Вагнера».

«Так как у самой часовни места для захоронения отсутствуют, то при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок в станице Бакинская»,— говорится в сообщении.

По данным портала «Юга.ру», на участке расположены несколько десятков захоронений погибших в возрасте от 25 до 60 лет.

Анастасия Донскова

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