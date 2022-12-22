На Кубани на строительство медучреждений выделили 135 млрд рублей

В 2022 году в Краснодарском крае на строительство медицинских учреждений направили 135 млрд руб. Сумма озвучена вице-губернатором Анной Миньковой на итоговом совещании по соцвопросам.

По ее словам, на эти средства в регионе строят девять поликлиник, 18 офисов врача общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Еще 1,5 млрд руб. направили на капитальный ремонт 80 медучреждений и закупку около 6 тыс. единиц оборудования.

По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, благодаря развитию отрасли в крае снижается показатель общей смертности. В следующем году финансовое обеспечение поликлиник увеличат на 5,2 млрд руб., до 35,2 млрд руб.

На совещании по соцвопросам также отметили, что в 2022 году на предоставление социальных контрактов было выделено 1,2 млрд руб. За счет этого почти 10 тыс. семей нашли работу, завели хозяйство, купили предметы первой необходимости или начали собственный бизнес. В 2023 году финансирование этой сферы увеличат до 1,5 млрд руб.

На развитие отрасли культуры в 2022 году выделили 17,5 млрд руб. Эти средства направили на капремонт 56 домов культуры, восьми детских школ искусств, библиотеки и кинотеатра. Кроме того, за счет них закупили материально-техническую базу для 53 ДК, новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу для 25 детских школ искусств, а также создали виртуальный концертный зал. Кроме того, переоснастили по модельному стандарту шесть муниципальных библиотек и модернизировали два кинозала.

Важной отраслью социального блока Кубани в этом году стала поддержка семей мобилизованных и добровольцев. Им выплачивают по 100 тыс. руб. Еще по 30 тыс. руб. выделяют детям-первокурсникам мобилизованных. Кроме того, каждый ребенок военнослужащего, участвующего в СВО, получит к Новому году по 20 тыс. руб. Беженцам и переселенцам единовременно выплачивают по 10 тыс. руб., жителям Херсона — по 100 тыс. руб. на имущество.

Татьяна Ручкина

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