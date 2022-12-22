В Анапе создадут Императорский парк площадью 30 га

Проект Императорского парка представили и одобрили на градсовете в Анапе, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

«Концепция парка отражает богатую историю Анапы, в том числе связанную с присвоением ей императором Николаем I статуса города, и создает предпосылки к размещению здесь муниципального культурно-делового центра Русского географического общества», - рассказали в мэрии.

Общественное пространство расположится на площади в 30 га (от Супсехского шоссе до береговой линии) и завершится смотровой площадкой с видом на море. В парке построят пешеходные и велодорожки, спортивные и детские площадки, искусственные озера для сбора дождевых вод, фонтаны, амфитеатры, беседки для отдыха, первый в России монумент первооткрывателям со скульптурами исторических личностей, связанных с географическими открытиями. Работы начнутся в 2023 году.

В администрации сообщили, что в парке может быть размещен муниципальный культурно-деловой центр Русского географического общества.

Альбина Баразгова

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