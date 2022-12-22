На Кубани за год восстановили права 7400 дольщиков

По итогам 2022 года в Краснодарском крае восстановили права 7,4 тыс. дольщиков. Из единого реестра исключили 105 домов. На завершающей стадии находится восстановление прав еще 2 тыс. дольщиков 21 дома. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В этом году в Краснодарском крае достроили 28 проблемных домов и выдали ключи дольщикам 34 долгостроев. С 2019 года 2,9 тыс. человек получили 10,7 млрд руб. компенсации по недостроенным объектам. Еще по 43 долгостроям договоры были перезаключены на новый срок или участникам долевого строительства выплатили компенсации за счет инвесторов.

«Чтобы привлекать федеральное финансирование, мы вкладываем внушительные деньги из краевого бюджета в качестве взносов в Фонд. В 2022 году на восстановление прав дольщиков с применением механизмов Федерального фонда предусмотрели 2,5 миллиарда рублей»,— отметил Вениамин Кондратьев.

За счет фонда развития территорий на Кубани достроили пять крупных объектов в жилых комплексах «Иван да Марья» и «Парусная регата». В итоге были восстановлены права более 600 дольщиков.

В 2023 году на Кубани планируется решить проблему еще 73 долгостроев, в которых ждут жилье почти 10 тыс. человек. Дольщики некоторых из этих домов получат компенсации, часть объектов достроят инвесторы, сами застройщики или специально созданная региональная строительная компания. Таким образом, к 2024 году на Кубани планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков.

Татьяна Ручкина

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