Полиция проверят законность платного участия краснодарцев в съемках клипа с Ольгой Бузовой

В Краснодаре организовали проверку законности предоставления платных услуг предпринимателем по организации платных съемок с российскими звездами, в том числе с Ольгой Бузовой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По данным информагентства «Альфа news», организацией съемок занималось международное модельное агентство Maryway. Компания предлагала клиентам за плату в размере 350 тыс. руб. организовать съемки в клипе Ольги Бузовой.

«В УМВД России по Краснодару с сообщениями о возможных противоправных действиях обратились 38 граждан, которые в рамках договорных обязательств с организацией передали ее представителю различные денежные суммы»,— пояснил представитель ведомства Артем Коноваленко.

После передачи денег, по мнению клиентов, услуга не была предоставлена. Кроме того, потерпевшие сообщили, что получили предложения по трудоустройству в качестве моделей, для которого необходимо пройти соответствующее платное обучение. По окончании занятий кандидатам, так и не принятым на работу, объяснили, что оплата и прохождение курсов не гарантирует трудоустройства. Всего, по данным издания, от действий организации в Краснодарском крае пострадали около 500 человек. Они понесли ущерб в размере от 25 тыс. до 350 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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