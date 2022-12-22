В Краснодаре осудили виновника аварии на улице Тюляева, в которой погибли три человека

Советский районный суд Краснодара признал виновным Андрея Железнова, устроившего аварию на улице Тюляева, в которой погибли три человека. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Из приговора следует, что 21 сентября прошлого года мужчина двигался на автомобиле Volkswagen Polo по второстепенной дороге на улице Тюляева. На нерегулируемом перекрестке мужчина не предоставил преимущество KIA Rio, двигавшейся со стороны улицы Уральской. В результате этих действий иномарки столкнулись и попутно задели автомобиль «Лада Приора». Одну из машин отбросило на грузовик HINO.

«В результате неосторожности Железнова и нарушения им ПДД три девушки в возрасте от 19 до 22 лет скончались на месте ДТП, молодому человеку – водителю KIA — причинен тяжкий вред здоровью»,— говорится в сообщении.

В отношении Андрея Железнова возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).

В зале суда подсудимый обратился к семьям погибших и принес им свои извинения. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии-поселении, лишения права управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. В пользу потерпевших с фигуранта взыскали 4 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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