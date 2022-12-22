Власти прокомментировали ситуацию с «запертыми» в военкомате призывниками в Краснодаре

В оперативном штабе Краснодарского края прокомментировали ситуацию с якобы «запертыми» призывниками, имеющими проблемы со здоровьем и подтверждающие это справки. Из 30 жителей 11 человек признали годными. Сейчас они ожидают отправки в ВС РФ.

21 декабря в сети распространилась информация, что на краевой сборный пункт в Краснодаре на улице Ярославской прибыли люди призывного возраста для прохождения медкомиссии. У каждого из них были справки, подтверждающие проблемы со здоровьем и освобождающие их от призыва. Однако руководство военкомата якобы проигнорировало их, заперло и начало готовить к отправке в армию.

Родители призывников пытались разобраться в ситуации с помощью полицейских. Однако они отметили, что не обладают нужными полномочиями, поэтому нужно обращаться в военную прокуратуру. По данным оперштаба, сейчас на месте работают ее сотрудники, они не выявили нарушений.

«Решение об отмене призыва принимает военно-врачебная комиссия военного комиссариата. По состоянию на 22 декабря 19 человек признали не годными к прохождению срочной службы. Они вернулись к месту проживания»,— отметили в оперштабе Кубани.

Татьяна Ручкина

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