Зеленский создал военную администрацию в контролируемой российскими войсками Новой Каховке Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Новокаховской городской военной администрации в Каховском районе Херсонской области. Ее главой назначен председатель Каховского райсовета Валерий Брусенский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

В декабре господин Зеленский поручил создать еще несколько военных администраций в регионе: Белозерскую, Музыковскую, Присивашскую и Тавричанскую. Все они находились на покинутом российскими военными правом берегу Днепра. Новая Каховка расположена на левом берегу области и контролируется Россией.

В конце сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов. Херсон стал столицей нового субъекта федерации — Херсонской области. 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал российским войскам оставить город.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».