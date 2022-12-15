Путин заявил об увеличении доли взаимных расчетов в рублях вдвое за год

Президент России Владимир Путин сообщил, что доля взаимных расчетов в рублях удвоилась по сравнению с декабрем 2021 года и составила около трети от общего объема. По его словам, в России наблюдается прогресс развития независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах.

«Прочной базой для укрепления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину»,— сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции (цитата по «РИА Новости»).

По словам президента, сейчас на повестке дня стоит внедрение иных механизмов платежей — «цифровых валют центральных банков и технологий распределенных реестров, которые снимают политические риски от использования валют недружественных стран».

Владимир Путин рассказал, что за девять месяцев 2022 года импорт российских товаров в Евросоюз вырос в 1,5 раза, экспорт в Россию — на 42%. Профицит торговли в пользу России, по словам президента, увеличился в 2,3 раза, до $138 млрд.

Лусине Баласян