Там хорошо, где нас есть

Результаты масштабного социологического опроса об отношении жителей постсоветских стран к России и ее гуманитарной политике были представлены в Москве в среду на мероприятии Россотрудничества. Исследование выявило весьма разнонаправленные тенденции: в то время как абсолютное большинство граждан Абхазии, Киргизии, Таджикистана и Южной Осетии относятся к России положительно и считают ее наиболее дружественной страной, респонденты в Азербайджане и Молдавии испытывают по отношению к РФ куда менее теплые чувства. Жители Армении, Белоруссии и Казахстана оказались посередине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Результаты проведенного в августе—ноябре соцопроса были представлены в ходе пресс-конференции руководителя Россотрудничества Евгения Примакова об итогах работы его агентства в этом году и новых условиях для гуманитарной политики. Исследование проводилось ВЦИОМом совместно с ассоциацией «Евразийский монитор» по заказу Россотрудничества в десяти странах ближнего зарубежья — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

Итоги оказались весьма неоднородными.

Социологи выделили три группы стран. Жители ряда стран постсоветского пространства относятся к России весьма положительно: это Южная Осетия (где 97% респондентов заявили о положительном отношении к РФ), Таджикистан (95%), Абхазия (92%) и Киргизия (80%). Абсолютное большинство опрошенных в этих государствах на вопрос «Какую страну вы считаете наиболее дружественной своей? На чью поддержку в трудную минуту можно рассчитывать?» также выбрали Россию.

Три страны попали в промежуточную категорию: Белоруссия и Казахстан (и там и там 62% респондентов положительно относятся к России), а также Армения (52%). При этом белорусы поставили Россию на первое место среди наиболее дружественных себе стран, казахи Киргизию (РФ у них на третьем), а армяне Францию (РФ на втором). Недружественной страной (отношения с которой являются конфликтными и несущими угрозу) Россию считают 6% белорусов, 2% казахов и целых 26% армян.

Наименьшее количество положительно относящихся к России респондентов выявлено в Молдавии (40%) и Азербайджане (38%). Молдаване наиболее дружественной себе страной считают Германию (Россия у них на пятом месте), а азербайджанцы — Турцию (РФ там аж на 12-м месте). И в Молдавии, и в Азербайджане Украину считают более дружественной страной, чем Россию. Недружественной Россию считают 28% молдаван и 26% азербайджанцев.

Внутри ряда стран, как отмечается в исследовании, налицо дифференциация отношения к России по возрастному признаку.

В Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Абхазии молодые люди (18–24 лет) реже, чем представители других возрастных когорт, считают Россию дружественной страной и относят ее к влиятельным странам и значимым партнерам. В Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также Армении и Южной Осетии, напротив, такая зависимость не обнаружена. «В известной степени в этом вопросе работает восточная модель влияния старших поколений на воззрения младших. В европейских странах СНГ (Молдавии и Белоруссии) молодежь более "автономна" во внешнеполитических вопросах»,— поясняют авторы исследования.

Узбекистан не стали приписывать к какой-либо категории. 74% опрошенных в этой стране положительно относятся к России, и абсолютное большинство ставит ее на первое место по «дружественности». Однако граждане Узбекистана в ходе дальнейших расспросов часто выбирали вариант «затрудняюсь ответить», так что социологи не смогли однозначно составить картину об их мнении.

Заинтересованы в тех или иных видах гуманитарной помощи со стороны России и других государств граждане всех десяти стран, но в разной степени.

«В экономически более состоятельных и сравнительно "самодостаточных" странах, таких как Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, запрос на внешнюю гуманитарную помощь понижен, в Армении, Молдавии, Таджикистане и Южной Осетии, напротив, повышен»,— отмечается в исследовании.

В финансовой помощи больше всех заинтересованы жители Молдавии и Армении (по 82%). В поставках техники и оборудования — граждане Молдавии и Таджикистана (по 84%). В поставках продовольствия и предметов первой необходимости — респонденты в Таджикистане (71% и 72% ответов соответственно). Таджики также наиболее заинтересованы в помощи специалистов (советников, консультантов), в том числе в освоении технологий (83%). Интерес к бесплатным культурно-массовым мероприятиям и благотворительным концертам небольшой, наиболее востребованы они в Абхазии (62%). А вот о поставках медицинской техники, инвентаря, лекарств и вакцин просят многие: Таджикистан (90%), Молдавия и Южная Осетия (по 89%), Абхазия (87%), Киргизия (83%) и Армения (82%). Тут налицо явно последствия эпидемии коронавирусной инфекции.

Информированность о российских программах и мероприятиях гуманитарного сотрудничества, как сказано в исследовании, в целом не очень высока и сильно различается в зависимости от страны. К числу наиболее лояльных к российской гуманитарной активности стран социологи отнесли Таджикистан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию. В этих четырех странах проекты Россотрудничества реже всего получали негативные оценки. Жители этих государств особенно интересуются программами по образованию и трудоустройству в РФ, а также изучением русского языка.

Релокация ресурсов

По словам Евгения Примакова, именно в страны постсоветского пространства (а также государства Африки, Азии и Латинской Америки) Россотрудничество переводит и планирует продолжать переводить часть ресурсов, высвобождающихся из-за проблем в работе своих представительств в западных странах. Напомним, агентство попало под седьмой пакет санкций Евросоюза. Мотивировано это решение было следующим образом: «Россотрудничество — это главное государственное агентство, проецирующее мягкую силу Кремля и гибридное влияние, включая продвижение так называемой концепции "Русского мира". В течение многих лет оно действует как зонтичная организация для сети российских соотечественников и агентов влияния и финансирует различные проекты публичной дипломатии и пропаганды, консолидируя деятельность пророссийских игроков и распространяя кремлевские нарративы, включая исторический ревизионизм». Агентство, как далее говорится в официальных бумагах ЕС, также «несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ее стабильности и безопасности».

В ходе пресс-конференции Евгений Примаков сообщил, что из-за решений ЕС его ведомство столкнулось с целым рядом трудностей, включая высылку сотрудников, проблемы с получением виз, блокировку банковских счетов своих представительств. Уходить из стран Евросоюза по своей инициативе он, однако, считает неправильным. «Я категорически против того, чтобы в условиях давления мы добровольно повернулись спиной и закрыли дверь в наши представительства,— заявил Евгений Примаков.— Отменяет русскую культуру агрессивная, бездумная, глупая толпа. Помогать ей мы не намерены. Мы не будем это делать сами, тем более добровольно». На сегодняшний день у Россотрудничества, по его словам, осталось 89 представительств в 74 странах мира.

Елена Черненко