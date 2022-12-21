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Коммерсантъ FM
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Штраф оставили на добавку

Бывшему главе Белгородского района ужесточили наказание за взятку

Мосгорсуд ужесточил и так весьма суровый приговор экс-главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову. В июне ему дали 11 лет строгого режима за получение 24 млн руб. взяток от местного застройщика. При рассмотрении апелляционной жалобы чиновника, не признавшего вину, господину Попкову был добавлен штраф в 60 млн руб.

Анатолий Попков

Анатолий Попков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анатолий Попков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Московский городской суд в начале недели завершил рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на приговор экс-главе администрации Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову. В июне Преображенский райсуд Москвы признал его виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и назначил 11 лет колонии строгого режима, запретив в течение пяти лет занимать должности в органах власти.

Защита экс-чиновника обжаловала приговор. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе Мосгорсуда в ответ на журналистский запрос, апелляционные жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения, а апелляционные представления удовлетворены частично.

Вышестоящая инстанция ужесточила приговор, добавив 59-летнему Анатолию Попкову штраф в 60 млн руб. Запрет занимать должности в органах власти продлен до семи лет.

Анатолий Попков находится под стражей уже дольше трех лет. Оперативники центрального аппарата Следственного комитета России задержали его по подозрению в получении взятки в октябре 2019 года. На тот момент мужчина два года возглавлял прилегающий к Белгороду Белгородский район.

В суде установлено, что в 2018–2019 годах чиновник получил от представителя местного застройщика ООО «Лимон» 24,3 млн руб. за разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений в Белгородском районе. Во время следственных действий в доме у Анатолия Попкова нашли незарегистрированное оружие.

Уголовное дело Анатолия Попкова вызвало в Белгородской области широкий резонанс. Тогдашний губернатор Евгений Савченко назвал его историю «серьезным репутационным ущербом» для исполнительной власти региона: «Обращаюсь ко всему белгородскому сообществу управленцев — соблазн легких денег велик, однако нужно помнить всегда, что у дерева коррупции гнилые корни безнравственности и горькие плоды трагедии. В погоне за наживой легко навсегда потерять самое ценное — честное имя и благополучную судьбу. Призываю всех никогда об этом не забывать». Через год глава региона ушел в отставку.

Анатолий Попков отрицал вину. Его защита утверждала, что фигурирующие в уголовном деле деньги были пожертвованиями и направлялись в специальный фонд, от которого глава района не получал никакой личной выгоды.

Адвокат Вахтанг Федоров говорил «Ъ», что деньги шли только на социальные нужды: «Суть предъявленного обвинения во взяточничестве, основанного на провокативных действиях и оговорах, не соответствует действительным целям и мотивам действий Попкова. Именно на этом настаивает защита: неверная квалификация действий Попкова. Получения взяток в их юридическом смысле не было».

Знакомые с ходом уголовного дела собеседники «Ъ» не сомневаются, что на вступивший в силу приговор может быть подана кассационная жалоба. Вахтанг Федоров и его коллега Михаил Бажинов не ответили «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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