Казахстан не получил никаких подробностей от России по созданию тройственного газового союза

Казахстан не получил от России каких-либо официальных предложений о создании отдельной организации по газовому союзу Казахстана, РФ и Узбекистана. Пока это лишь идея по интегрированию процессов торговли газом. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алмас Айдаров

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана Алмас Айдаров

Фото: Пресс-служба МИД Казахстана

«Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом»,— сказал господин Айдаров в кулуарах парламента (цитата по изданию Nur).

Он отметил, что все будет зависеть от условий, которые будут предложены Казахстану. По словам замглавы казахстанского МИДа, пока вопрос о создании отдельной структуры или межгосударственного союза в отношении газа не стоит.

«Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением»,— пояснил Алмас Айдаров.

В конце ноября президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели в Москве встречу, на которой обсудили создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана. 8 декабря министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна планирует импортировать газ на основе коммерческих контрактов, для чего участие «в каком-то альянсе или союзе» не требуется.

Об инициативе читайте в материале «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Дарья Эрозбек