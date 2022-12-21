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обновлено 10:54

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:47. За последние сутки в Белгородском районе Белгородской области зафиксирован 21 прилет. «Громко было в селах Щетиновка и Красный Хутор»,— уточнил глава Белгородского района Владимир Перцев.

7:02. Сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря на 15 суток продлевается «желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 декабря

Украинские силовики обстреляли село Махновка Суджанского района Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в селе упало...

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