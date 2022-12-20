Обстреляно Шебекино Белгородской области; один человек пострадал, треть жителей остается без электричества

Украинские силовики обстреливают Шебекинский городской округ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города»,— говорится в сообщении в telegram-канале главы региона. По его словам, также снаряды попали в складские помещения на территории промзоны.

Оперативные и аварийные бригады выехали на место, добавил Вячеслав Гладков: «Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено».

Ранее жителям Шебекина стали приходить оповещения об обстреле. Белоблводоканал сообщил о прекращении водоснабжения в городе с 11:50. Отсутствие воды связано с отключением электроэнергии, рассказали на предприятии: «Информация передана энергетикам. Полностью возобновить водоснабжение возможно будет после того, как возобновится подача электроэнергии».

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Олег Мухин