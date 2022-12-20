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обновлено 12:43

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:40. В результате обстрела белгородского Шебекинского горокруга ранен мужчина — у него перелом костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в райбольницу. Также в муниципалитете нарушено электроснабжение: без света остается одна треть жителей города. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, есть попадание снарядов и в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место.

12:37. В Троицком храме райцентра Обоянь Курской области состоялась церемония прощания с уроженцем города Артемом Слепневым. Он погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в администрации района.

12:24. Жителям белгородского Шебекина приходят оповещения об обстреле. Белоблводоканал сообщил о прекращении водоснабжения в городе с 11:50. Отсутствие воды связано с отключением электроэнергии во всем Шебекине, рассказали на предприятии: «Информация передана энергетикам. Полностью возобновить водоснабжение возможно будет после того, как возобновится подача электроэнергии».

10:05. Липецкая область направила на нужды спецоперации более 1 млрд руб. Об этом губернатор Игорь Артамонов сообщил в ходе прямого эфира. Большая часть этой суммы — средства резервного фонда и бизнеса. 600 млн руб. пошло на гуманитарную помощь Донбассу, 300 млн руб.— на доукомплектование бойцов, 265 млн руб.— на выплаты мобилизованным.

В начале декабря в правительстве Липецкой области сообщали, что на нужды спецоперации было направлено 850 млн руб.

8:40. Следственный комитет России в рамках уголовных дел расследует факты обстрелов вооруженными формированиями Украины белгородских и курских населенных пунктов. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет, в частности, об обстрелах Шебекинского городского округа и Елизаветовки Глушковского района, произошедших 19 декабря.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 декабря

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