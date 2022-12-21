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Коммерсантъ FM
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В Госдуме назвали Сахалин, Чукотку и Курганскую область самыми пьющими регионами

В 2022 году рейтинг самых пьющих регионов России возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область. Об этом сообщил депутат Госдумы лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Санкт-Петербург поднялся на одно место и занял 12-ю строку, Москва — на 18-й.

Господин Хамзаев представил национальный рейтинг трезвости субъектов РФ накануне на пресс-конференции в ТАСС. По словам депутата, в топ-10 самых пьющих регионов вошли:

  • Сахалинская область,
  • Чукотский автономный округ,
  • Курганская область,
  • Бурятия,
  • Ненецкий автономный округ,
  • Еврейская автономная область,
  • Коми,
  • Кировская область,
  • Алтай,
  • Архангельская область.

Самыми трезвыми регионами в 2022 году были признаны:

  • Чечня,
  • Дагестан,
  • Ингушетия,
  • Кабардино-Балкария,
  • Карачаево-Черкесия,
  • Ставропольский край,
  • Калмыкия,
  • Ростовская область,
  • Белгородская область,
  • Волгоградская область.

При составлении рейтинга учитывают данные о числе умерших от отравления алкоголем; больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы»; о числе преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывались объем проданного алкоголя в литрах чистого спирта и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

Президент Владимир Путин считает, что проблема алкоголизма в России решаема. По его мнению, высокий уровень употребления алкоголя связан с «недостаточностью развития социальной инфраструктуры». Минздрав отмечает рост смертности сельского населения из-за алкоголя, в том числе среди женщин.

О проблеме алкоголизм в России читайте в интервью психиатра и нарколога Юрия Сиволапа «Ъ».

Лаура Кеффер

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