В Госдуме назвали Сахалин, Чукотку и Курганскую область самыми пьющими регионами

В 2022 году рейтинг самых пьющих регионов России возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область. Об этом сообщил депутат Госдумы лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Санкт-Петербург поднялся на одно место и занял 12-ю строку, Москва — на 18-й.

Господин Хамзаев представил национальный рейтинг трезвости субъектов РФ накануне на пресс-конференции в ТАСС. По словам депутата, в топ-10 самых пьющих регионов вошли:

Сахалинская область,

Чукотский автономный округ,

Курганская область,

Бурятия,

Ненецкий автономный округ,

Еврейская автономная область,

Коми,

Кировская область,

Алтай,

Архангельская область.

Самыми трезвыми регионами в 2022 году были признаны:

Чечня,

Дагестан,

Ингушетия,

Кабардино-Балкария,

Карачаево-Черкесия,

Ставропольский край,

Калмыкия,

Ростовская область,

Белгородская область,

Волгоградская область.

При составлении рейтинга учитывают данные о числе умерших от отравления алкоголем; больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы»; о числе преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывались объем проданного алкоголя в литрах чистого спирта и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

Президент Владимир Путин считает, что проблема алкоголизма в России решаема. По его мнению, высокий уровень употребления алкоголя связан с «недостаточностью развития социальной инфраструктуры». Минздрав отмечает рост смертности сельского населения из-за алкоголя, в том числе среди женщин.

О проблеме алкоголизм в России читайте в интервью психиатра и нарколога Юрия Сиволапа «Ъ».

Лаура Кеффер