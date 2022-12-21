В Госдуме назвали Сахалин, Чукотку и Курганскую область самыми пьющими регионами

В 2022 году рейтинг самых пьющих регионов России возглавили Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область. Об этом сообщил депутат Госдумы лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Санкт-Петербург поднялся на одно место и занял 12-ю строку, Москва — на 18-й.
Господин Хамзаев представил национальный рейтинг трезвости субъектов РФ накануне на пресс-конференции в ТАСС. По словам депутата, в топ-10 самых пьющих регионов вошли:
- Сахалинская область,
- Чукотский автономный округ,
- Курганская область,
- Бурятия,
- Ненецкий автономный округ,
- Еврейская автономная область,
- Коми,
- Кировская область,
- Алтай,
- Архангельская область.
Самыми трезвыми регионами в 2022 году были признаны:
- Чечня,
- Дагестан,
- Ингушетия,
- Кабардино-Балкария,
- Карачаево-Черкесия,
- Ставропольский край,
- Калмыкия,
- Ростовская область,
- Белгородская область,
- Волгоградская область.
При составлении рейтинга учитывают данные о числе умерших от отравления алкоголем; больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы»; о числе преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывались объем проданного алкоголя в литрах чистого спирта и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.
Президент Владимир Путин считает, что проблема алкоголизма в России решаема. По его мнению, высокий уровень употребления алкоголя связан с «недостаточностью развития социальной инфраструктуры». Минздрав отмечает рост смертности сельского населения из-за алкоголя, в том числе среди женщин.
О проблеме алкоголизм в России читайте в интервью психиатра и нарколога Юрия Сиволапа «Ъ».