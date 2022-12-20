Танкеры загрузились санкциями

Международные компании отказываются от танкеров, которые возили российскую нефть. Фрахтовать суда, которые транспортировали отечественное сырье, не будет британо-нидерландская Shell. Вслед за ней об аналогичном решении объявила американская корпорация Exxon. Причем речь идет даже о том флоте, который экспортировал углеводороды дешевле ценового потолка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Страны G7 и Евросоюз утвердили ограничение в начале декабря. Согласно ему, международным компаниям нельзя перевозить российскую нефть, купленную дороже $60. Нарушившие запрет будут отрезаны от европейского рынка сервиса на 90 дней. Они не смогут, к примеру, обслуживать свои суда или получать страховку в ЕС.

Возможное наказание пугает нефтяных гигантов, поэтому они и отказываются от аренды некоторых танкеров, считает заведующий одним из секторов Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Однако, по его мнению, на деле выполнять правила будет сложно: «Предположим, они арендуют танкер. Неизвестно, как он будет ходить, как будет осуществлять свое страховое покрытие. Это дополнительные риски для компаний.

Страховка, которая признается, выдается аффилированными с Британией компаниями. При этом вопрос отслеживания не такой простой. Можно создать базу танкеров, и каждое судно, которое попадает туда, не пускать. Но это достаточно трудоемкая процедура — нужно все протащить по огромному количеству портов. Даже если это реализуется, то может вызвать коллапс на нефтяном рынке.

Так что слишком серьезные санкции, которые вообще все перекроют, никому не нужны».

Bloomberg пишет, что решение зарубежных компаний скажется на «теневом флоте», который будет возить российскую нефть в обход ограничений. Если за всеми судами установят пристальный контроль не только на уровне правительств, но и бизнеса, «обелить» танкеры после их использования Москвой станет сложнее. А значит, фрахт для отечественного сырья станет дороже, а доступных судов — меньше.

Тем временем под угрозой оказались не только морские, но и трубопроводные поставки углеводородов из России. Германия и Польша заявили, что со следующего года полностью их остановят. Однако в «Транснефти» рассказали, что Варшава и Берлин запросили поставки топлива в первом квартале 2023 года. И не исключено, что это правда, говорит директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Публично Германия и Польша говорят, что никакой российской нефти не будет, а в реальности тихой сапой подают заявки. Почему? Потому что в Германии тяжелая ситуация. В Шведте есть завод, который является значимым с точки зрения снабжения берлинской агломерации нефтепродуктами, закрыть его чем-то иным нельзя. Есть варианты закупки сырья через Гданьск, но этих объемов недостаточно.

Польше чуть проще: она заранее подумала и заключила соглашение с Саудовской Аравией, но баланс все равно полностью не сходится. Есть еще одно обстоятельство, связанное с тем, что у той же польской компании Orlen заключены контракты, которые действуют до конца 2024 года, и их надо выполнять, поскольку российская сторона может легко обратиться в суд. Самое парадоксальное в том, что этот суд можно выиграть.

Дело в том, что трубопроводные поставки в официальные санкции Европейского союза не включены.

Между тем Германия и Польша публично обещали, что с 1 января они не будут приобретать нефть из РФ по трубопроводам. Но юридически это нигде не прописано, а раз нет юридических оснований, тогда российская сторона в суде выиграет легко. Поэтому и возникает такая политическая демагогия и энергетическая практика».

Берлин заявил, что вместо российской нефти начнет прокачивать по трубопроводу «Дружба» казахстанское сырье. Однако в «Транснефти» сообщили, что Астана не подавала заявку на транзит углеводородов в направлении Германии. К тому же эти объемы не могут заместить экспорт отечественных энергоресурсов, отметил оператор.

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Иван Хорушевский