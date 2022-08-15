Звукорежиссеров ставят на уши

Поставщики электроники сообщили о том, что из-за отказа ряда производителей премиальных наушников (Sennheiser, Marshall, Sony) поставлять свою продукцию в Россию запас такой техники у российских ритейлеров остался примерно до конца квартала. Представители крупнейших маркетплейсов уверяют, что у них достаточно товара благодаря параллельному импорту. Но продукция, ввезенная по этой схеме, нередко оказывается поддельной, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О том, что поставки накладных наушников премиум-сегмента от Sennheiser, Marshall, Sony и ряда других компаний после начала военных действий на Украине прекратились, рассказали “Ъ” дистрибуторы электроники.

По оценке руководителя направления «Аксессуары» в diHouse (входит в группу компаний «Ланит») Ольги Полоновской, у ритейлеров запасов таких наушников хватит примерно на один квартал. «Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и др. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют»,— говорит она. JBL, Bose, Harman Kardon закрыли российские представительства, другие вендоры не стали делать заявлений, но сейчас они не отгружают товар, среди них Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony, говорят в «Марвел-Дистрибуции».

“Ъ” не удалось найти в продаже наушники премиум-сегмента на сайтах крупнейших ритейлеров. Так, на сайте «Ситилинка» единственные наушники, которые стоят более 10 тыс. руб.,— это Sennheiser HD 300 PRO (17,99 тыс. руб.), они остались в наличии только в одном магазине. На сайте «М.Видео» в наличии в одном магазине есть Beats Solo Pro (19,9 тыс. руб.), а в «Эльдорадо» — несколько моделей от Sony.

В сетях тему перебоев с поставками комментировать не стали. Представитель «Ситилинка» сказал лишь, что продажи наушников во втором полугодии в штуках остаются на уровне аналогичного периода прошлого года. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что среди on-ear-наушников в число популярных производителей по-прежнему входят JBL, Sony, Marshall, Philips, Sennheiser, Hoco.

Нишу Sennheiser, Marshall уже пытаются занять китайские бренды, например Edifier, отмечает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. Однако с замещением профессиональной техники могут быть проблемы. Аудиоаппаратура таких брендов, как Yamaha, Sennheiser, Shure, используется как для домашних студий, так и для стадионных концертов, «их оборудование фигурирует в девяти из десяти проектов в этой сфере», говорит руководитель оптового отдела DJStore Дмитрий Мызин. Он добавляет, что все эти бренды заложены почти в каждый госконтракт, поэтому уход этих компаний с рынка встревожил не только официальных дистрибуторов, но и, например, звукорежиссеров концертных площадок в регионах.

В российских маркетплейсах дефицита техники не ожидают, уповая на параллельный импорт. «Поставки наушников и другой аудиотехники от международных брендов продолжаются. Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибуторами по параллельному импорту»,— говорит представитель Wildberries. По словам представителя Ozon, на их площадке лидируют JBL, Sony и Sennheiser, а штучные продажи всех полноразмерных наушников за июнь—июль выросли более чем в два раза год к году.

Однако продукция, поставленная по схеме параллельного импорта, не всегда может удовлетворить требованиям профессионального использования, говорит эксперты. старший менеджер группы «Персональное аудио» компании «Марвел-Дистрибуция» Максим Цибулевский подчеркивает, что сместо оригинальных брендов россияне скупают копии известных вендоров, а с распространением параллельного импорта ситуация с поддельной продукцией премиальных аудиобрендов ухудшится.

Тимофей Корнев