США отправили Украине первую партию энергооборудования на $13 млн

Энергооборудование на $13 млн отправлено из США на Украину, сообщил Reuters со ссылкой на американских чиновников. Их имена и должности не называются. На этой неделе ожидается отправка еще двух самолетов с оборудованием.

Отправленная помощь является первым траншем из ранее объявленной поддержки США на $53 млн. Украина запросила помощь у союзников в связи с перебоями в энергоснабжении.

Проблемы с электричеством начались на Украине в октябре, когда Россия начала наносить массированные ракетные удары по ее территории. Изначально атаки объяснялись подрывом Крымского моста. Минобороны РФ называет целями в том числе энергетические объекты. Проблемы с энергоснабжением касаются множества городов и регионов, в том числе Киева. По оценкам властей, повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.

О поддержке Украины со стороны Запада — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Леонид Уварчев