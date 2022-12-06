Владимир Зеленский посетил Славянск

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал в Донецкую область. Он опубликовал в Telegram видео, снятое около стелы на въезде в город Славянск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с днем ВСУ, который отмечают на Украине сегодня, 6 декабря. «Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе»,— заявил он в своем видеообращении.

30 сентября Владимир Путин подписал указ о включении Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Врио главы ДНР Денис Пушилин еще в мае призывал ускорить военные действия на севере республики, в том числе в Славянске.

14 сентября Владимир Зеленский посетил Изюм, уже после ухода оттуда российский войск. 14 ноября господин Зеленский побывал в Херсоне, откуда также несколькими днями ранее ушла российская армия.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».