Включение в ОДКБ новых стран не обсуждается

Вхождение в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) новых членов не обсуждается, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Он считает, что «не нужно гнаться за количеством».

По мнению господина Зася, шаги по расширению организации должны повышать ее эффективность, и надо «работать не на количество, а на качество». «Сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством»,— сказал «РИА Новости» генсек ОДКБ.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В 2022 году в организации председательствует Армения, в 2023 году — Белоруссия. Своей целью на следующий год ОДКБ называет урегулирование противоречий между своими членами. Киргизия и Таджикистан до сих пор не могут решить приграничный спор. Обстрелы на киргизско-таджикской границе возобновились в сентябре. В том же месяце стороны подписали протокол об установлении мира.

О последнем саммите ОДКБ — в материале «Ъ» «Которые тут временные? — Зась!».

Лаура Кеффер