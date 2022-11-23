Которые тут временные? — Зась!

23 ноября президент России Владимир Путин принял участие в заседании совета глав государств Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в Ереване. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников замечает, что главным неудачником последнего года в ОДКБ сам себя считает премьер Армении Никол Пашинян, главным бенефициаром является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а главным выговорившимся — президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже на церемонии фотографирования хозяин саммита казался обиженным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Даже на церемонии фотографирования хозяин саммита казался обиженным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Саммит ОДКБ, без сомнения, уникален не только на евразийском пространстве, а и вообще. Ни в Камбодже на саммите АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.— “Ъ”), ни в Таиланде на форуме AТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.— “Ъ”), ни на G20 на острове Бали церемония фотографирования, например, не могла бы быть украшена таким резким и твердым замечанием фотокорреспондента двум лидерам, Киргизии и Армении:

— Извините, можете галстук поправить?

И чтобы оба спохватились и начали бы лихорадочно поправлять галстуки. На региональном форуме это свидетельствовало, конечно, о неуверенности обоих в себе и, наоборот, об уверенности фотокорреспондента, который имел в виду, разумеется, президента Киргизии Садыра Жапарова, узел на галстуке которого и правда съехал к правому плечу.

Президент Киргизии, что-то пробормотав, просто дернул плечами — и снова замер, чтобы быть сфотографированным. Нет, положение галстука не изменилось.

Премьеру Армении нечего было беспокоиться, но и он, не удержавшись и слабо улыбнувшись, начал поправлять свой галстук, посылая при этом какой-то обнадеживающий сигнал фотокорреспонденту.

Нет, на других саммитах отношения лидеров и фотографов не настолько интимные. Только здесь, видимо, фотографирующиеся знают за собой эту слабость: все в них может оказаться в какой-то момент не так.

На встрече в узком составе премьер Армении расставил горькие акценты:

— Сегодня завершается председательство Армении в ОДКБ... Вопреки юбилею, настроения у нас отнюдь не юбилейные.

Говоря «у нас», он имел в виду, конечно, прежде всего себя, а не всех членов ОДКБ.

— В течение двух последних лет страна—член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана,— продолжил Никол Пашинян.— Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий. Тем более что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось придти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении.

Было такое впечатление, что Никол Пашинян решил попрощаться с председательством своей страны, громко хлопнув дверью. Действительно, его игнорировали.

И он готов был и дальше ставить коллег в неловкое положение, хотя очевидно же: никто не хочет ввязываться из-за него в этот военный конфликт на стороне Армении. На прошлом заседании господин Лукашенко откровенно сказал ему об этом, причем несколько раз подряд и даже в грубой форме. Но нет, не работает.

— Это,— сказал премьер Армении,— наносит огромный урон имиджу ОДКБ как в нашей стране, так и за ее пределами (возможно, Никол Пашинян имел в виду мировую армянскую диаспору, а точнее закулису, давая понять, что она не сможет смириться с этим фактом.— А. К.).

— Я расцениваю это как главную неудачу Армении в ОДКБ,— самокритично добавил он.

В результате Никол Пашинян, сразу следует сказать, не подписал два из пятнадцати итоговых документов саммита.

Успехом Никол Пашинян назвал «быструю реакцию ОДКБ на обращение президента Казахстана господина Токаева поддержать их в вопросе восстановления правопорядка в стране в январе текущего года»:

— В данном случае мы решили вопрос за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного хаоса (ясно, что и это Никол Пашинян говорил не без того, чтобы упрекнуть остальных коллег: могли бы и его вопрос решить за ночь, если бы захотели. Но не смогли и не захотели.— А. К.).

И Никол Пашинян поздравил казахстанского коллегу с переизбранием на пост президента.

Касым-Жомарт Токаев принял поздравление как должное — как и январскую помощь. И то и другое он заслужил.

Господин Путин в этом случае поддержал армянского коллегу:

— Эффективность совместных мероприятий подтвердила и осуществленная в январе миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, которая позволила предотвратить захват власти экстремистами, помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике. Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо. И, пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах.

Да, президент Казахстана, в отличие от премьера Армении, оказался главным бенефициаром саммита.

Работа в узком составе была рассчитана на полтора часа, но переговорщики не вышли даже через три. В какой-то момент появился сигнал, что вот-вот начнется заседание в расширенном, и собрались все, кто его должен был, собственно говоря, расширить, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Они какое-то время весело переговаривались, потом погрустнели, поняв, видимо, что с ними никто заниматься не собирается, и ушли, оставив в зале фотокорреспондентов, которым теперь даже замечание некому было сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской делегации радовались, пока не поняли, что до их выхода еще слишком далеко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Члены российской делегации радовались, пока не поняли, что до их выхода еще слишком далеко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Между тем на встрече в узком составе продолжали, по данным “Ъ”, обсуждать события на Украине. Вопросы ребром ставил, как обычно, президент Белоруссии Александр Лукашенко: ну а кто еще?

— Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ! — говорил Александр Лукашенко.— Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружения и военную технику. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий?

В то время как его обвиняют в том, что на территории Белоруссии готовятся российские войска, затем воюющие на Украине, господин Лукашенко предпочитает нападать, говоря о том, что вот-вот нападут на саму Белоруссию. ОДКБ приготовиться.

— На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам,— продолжал президент Белоруссии.— Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой. Что это, если не прямая вовлеченность в конфликт? А как понимать заявления генсека НАТО (Йенса Столтенберга.— “Ъ”), который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса?

Как и раньше на такого рода мероприятиях (в Астане, на последнем саммите СНГ, например), Александр Лукашенко становился голосом Владимира Путина. То, о чем президент России предпочитал не говорить вслух, президент Белоруссии озвучивал с воодушевлением.

— Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире,— настаивал господин Лукашенко.— Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?

Ереванские переговорщики выйти из-за своего стола так и не спешили.

Неожиданно Александр Лукашенко отдал должное рассудительной, ответственной и дальновидной политике Соединенных Штатов Америки:

— Все чаще речь заходит о возможности применения ядерного оружия. То, что нельзя было вообразить еще два-три года назад. Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает! Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие!

Польша больше других стран не дает покоя Александру Лукашенко. Еще только Литва сравнится с ней по этому показателю.

— Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр! — добавил господин Лукашенко.— Особенно с непредсказуемыми партнерами. Ядерному шантажу не должно быть места в международной политике!

Владимир Путин только покашливал.

— Вспомните, великий физик Альберт Эйнштейн когда-то сказал: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война. Но четвертая — точно палками и камнями!» — констатировал президент Белоруссии.

Да что там три часа в узком составе. Один Александр Лукашенко мог занять собой весь день.

Но и он оказался конечен.

Зато заседание в расширенном составе было кратким. По его итогам выступил генеральный секретарь ОДКБ, уходящая натура Станислав Зась (вместо него обязанности теперь будет исполнять Имангали Тасмагамбетов из Казахстана). Возможно, напоследок он, обычно немногословный, был лиричен. Так, он прокомментировал заявление министров иностранных дел стран ОДКБ в связи с тем, что делегации России не дали польских виз.

— Все вы знаете об этом беспрецедентном случае, и в заявлении выражается наше несогласие с решением действующего польского председательства ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.— “Ъ”), сделавшее невозможным участие делегации министра иностранных дел Российской Федерации. Наши министры констатируют, что подобные решения наносят ущерб деятельности ОБСЕ,— подчеркнул Станислав Зась.— Даже больше не нашим государствам, а ущерб для самой организации ОБСЕ.

На то, что Европарламент вообще признал Россию «государством—спонсором терроризма», Станислав Зась и министры иностранных дел ОДКБ еще не успели среагировать.

— Кстати, на это же заседание вопреки сложившейся практике не было отправлено приглашение и самой ОДКБ,— признался Станислав Зась.— Не посчитали нужным пригласить. И опять это не ущерб для ОДКБ, а минус для ОБСЕ!

Никто даже и не сомневается в этом.

Главным итогом встречи следует признать то, что ее участники хотя бы выговорились друг перед другом.

— Мы говорили до конфликта на Украине: давайте пропишем гарантии безопасности, на бумаге закрепим! Тогда, как вы говорите, нас послали! — Александр Лукашенко посмотрел на Владимира Путина, и тот несколько раз кивнул: точно, послали нас.

А самому Александру Лукашенко сейчас и в самом деле, видимо, кажется, что уже тогда, в начале конфликта, Владимир Путин все делал только вместе с ним и шага бы самостоятельно не ступил, ибо это просто смешно было бы при наличии такого человека, как Александр Лукашенко.

— А сегодня говорят: вот, Россия такая-сякая (тут господин Лукашенко отделял себя и Белоруссию от Владимира Путина и России.— А. К.)!.. Да мы знали, что будет, когда Путин требовал этих гарантий... Ну если вы знали, что будет непременно конфликт на Украине, если вы знали, что мы дойдем до риторики ядерного столкновения, то пропишите это на бумаге! Пропишите и ответьте тому же агрессору, как вы его считаете! Нет! Даже на бумаге не захотели прописать! Так же это было?!

Владимир Путин подтвердил со странной полуулыбкой.

— Чего теперь Россию упрекать?! Немало труда было — сесть за стол переговоров! В Гомеле провели встречу с украинцами, в Беловежской пуще, ну затем убежали в Стамбул (это было больно, да.— А. К.)... Вроде какие-то даже бумаги выработали, а потом сбежали из-за стола переговоров!.. Я был в это погружен не меньше президента России!..

Снова обращение в сторону господина Путина.

— Я в этом колбасился! — воскликнул Александр Лукашенко.— Почему тогда нельзя было договориться? Не захотели! Или не дали. Но это вопрос не наш. История потом отметит, кто здесь был прав, а кто нет!

Александр Лукашенко наконец-то чувствует себя полностью погруженным в управление тайными и явными пружинами мировой политики.

С наслаждением в ней колбасится.