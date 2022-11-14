Сбербанк в стороне от системы

Крупные российские банки отмечают явное доминирование системы быстрых переводов (СБП) ЦБ по номеру телефона над переводами с карты на карту. Доля первой заметно превысила 50%, а у некоторых игроков достигла 90%. В то же время, по статистике самого ЦБ, по сектору в целом на долю переводов по СБП приходится менее 20%. Эксперты объясняют это позицией крупнейшего игрока Сбербанка, использующего собственную систему переводов и не раскрывающего данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, у большинства крупных российских банков за десять месяцев этого года перевод гражданами средств через СБП как по количеству, так и по объему стал доминирующим способом движения средств.

Так, по словам бизнес-лидера направления «платежи и переводы» трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Михаила Щипкова, доля СБП по числу переводов частных клиентов составила 93%, а по объему — 92%. «У нас доля трансакций через СБП составляет 85% всех переводов физлиц»,— отмечает руководитель службы электронного бизнеса Почта-банка Михаил Бахиркин. В Альфа-банке у клиентов на переводы через СБП приходится более 80% как по количеству, так и по объему. В ПСБ доля переводов СБП в октябре достигла 85%, рассказала “Ъ” руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса банка Ольга Алексюк. По словам зампреда правления банка «Русский стандарт» Елены Петровой, переводы через СБП более чем в 1,5 раза превышают переводы по картам. В Газпромбанке доля переводов через СБП составляет около 70% и «постоянно растет».

В ВТБ говорят, что там к концу года доля операций через СБП превысит 80%. С начала года, добавили в банке, она выросла с 50% до 73%, в октябре объем трансакций превысил 172 млрд руб., а количество — 33 млн. «СБП стала самым востребованным инструментом для совершения денежных переводов между физлицами благодаря доступности и высокой скорости проведения операций»,— утверждает член правления ВТБ Святослав Островский. По словам руководителя «Тинькофф кассы» Сергея Хромова, доля переводов через СБП в октябре составила 68%.

Тем не менее, если верить статистике ЦБ, по итогам второго квартала объем переводов с карты на карту все еще примерно в шесть раз превышает переводы по СБП — 17,8 трлн руб. против 2,9 трлн руб. Статистики переводов по картам за третий квартал на сайте ЦБ пока нет, но радикальных изменений эксперты не ждут. По их мнению, низкая доля переводов по СБП по системе в целом может объясняться тем, что Сбербанк (106 млн частных активных клиентов; на запрос “Ъ” в банке не ответили) отдает предпочтение развитию карточных переводов и скептически относится к СБП.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров поясняет, что Сбербанк занимал и продолжает занимать доминирующую долю в переводах между физлицами. «Для внутрибанковских переводов собственные системы банка могут нивелировать преимущества СБП,— подчеркивает эксперт.— И принципиально ситуацию может изменить только цифровой рубль, когда все переводы будут проходить между кошельками на балансе ЦБ».

В то же время некоторые банкиры, активно развивающие и поддерживающие СБП, говорят о необходимости модификации ее правил. Так, господин Хромов считает нужным на регуляторном уровне закрепить бесплатность переводов на любые суммы между счетами одного человека в разных банках, поскольку клиенты «должны иметь возможность свободно распоряжаться средствами, вне зависимости от того, в каких банках у них открыты счета».

Законопроект, предполагающий сделать бесплатными переводы по своим счетам, в том числе и через СБП, до 1,4 млн руб., был внесен в Госдуму еще летом (см. “Ъ” от 8 июля). Многие представители банковского сообщества восприняли идею без энтузиазма, подчеркивая, что если для клиента операция станет бесплатной, то сам банк продолжит нести расходы (см. “Ъ” от 20 сентября). В СБП эта проблема временно решена: Банк России в конце февраля обнулил тарифы для банков за перевод средств через СБП сначала до 30 июня, а затем до 1 июля 2024 года. Тем не менее у большинства банков переводы на сумму, превышающую 100 тыс. руб., остаются платными — комиссия составляет 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб.

Максим Буйлов