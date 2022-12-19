Baikal остался на Тайване

Российские процессоры застряли за границей. Иностранные производители отказались выполнять заказы и отгружать уже произведенную продукцию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Зарубежные компании выпускают комплектующие для вычислительной техники по документации российских разработчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам министра, речь идет о процессорах «Эльбрус» и Baikal. При этом выяснилось, что их создавали на Тайване. Если бы местные заводы не прекратили поставки, доля устройств с российской начинкой на отечественном рынке оказалась гораздо выше. Теперь наладить собственное производство процессоров планируется через пять лет, подчеркнул Максут Шадаев: «В 2019 году количество поставленных ПК и серверов с российскими процессорами исчислялось сотнями. 2022 год — 15 тыс. персональных компьютеров и 8 тыс. серверов и систем хранения данных.

В процентах это не так много — меньше 3% — но в целом за три года рост значительный. В 2022-м российских процессоров было бы гораздо больше, но партии "Эльбрус" и Baikal, которые были заказаны и произведены, не отгрузили с тайваньских заводов.

Интеллектуальные права, вся документация и разработка — все это отечественное. Понятно, что пока таких производств у нас нет, и процессоры заказывались на зарубежных заводах. Но мы считаем, что по той программе, которая есть в Минпромторге, к 2028 году возможность выпускать их в России появится».

Производство процессоров «Эльбрус» и Baikal в России затрудняет отсутствие дорогостоящего оборудования. А его делают ограниченное число компаний, к тому же из недружественных стран, говорит глава Ассоциации параллельного импорта и зампредседателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов: «Речь идет, в том числе о микролитографии, печати.

Чем мельче картинка может отпечатана на кремниевой пластине, тем более плотный по компоновке получается процессор. Соответственно, это влияет на его производительность, компактность.

У нас такого оборудования нет. Его нет и у китайцев, и у тайваньцев. Производят его американская компания Applied Materials и голландская ASML. Ни та, ни другая юрисдикция для нас сейчас не является дружественной.

Есть определенная надежда, что Китай сможет принимать заказы для производства процессоров в России. Однако, глядя на то, как сейчас ведет себя, например, компания Huawei, которая крайне осторожно относится к заявлениям о сотрудничестве с Россией из боязни вторичных санкций, говорить о том, что эти заказы будут объемными, масштабными и официальными, достаточно сложно».

На фоне трудностей с поставками российских процессоров отечественные производители IT-оборудования могут рассчитывать на складские запасы. Часть компаний делает версии своих продуктов из западных комплектующих, поступающих по параллельному импорту или из Китая.

При этом могут возникнуть проблемы с поставками по государственным заказам, полагает директор компании «Промобит» — производителя серверов и систем хранения данных — Максим Копосов: «Государственная политика поддерживает создание систем хранения данных, серверов, персональных компьютеров и ноутбуков на российских процессорах.

Для всей этой продукции с каждым годом нужно набирать все больше баллов, чтобы она считалась российской. Чем дальше, тем сложнее их получить, не используя российский процессор. Это касается, прежде всего, государственного сектора, то есть тех заказчиков.

Поэтому у дата-центра "Яндекса", может быть, и не возникнет необходимости перехода на российские процессоры, а у Сбербанка, наоборот. А если говорить о дата-центрах регионов, министерств — там будет самая острая необходимость использования российских процессоров».

Тем временем в Минцифры заявили, что на российском рынке заметно выросла доля отечественных систем хранения данных: с 6% в 2021-м до 40% в 2022 году.

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Владимир Расулов