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Коммерсантъ FM
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ЦБ РФ понизил оценку трендовой инфляции до 7,9% в ноябре

Оценки показателей трендовой инфляции в России, рассчитанные на пятилетнем интервале, снизились в ноябре до 7,9% с 8,4% в октябре. На трехлетнем временном интервале оценка понизилась до 9,34% с 9,63% в октябре, свидетельствует макроэкономический бюллетень (.pdf) Банка России.

Трендовая инфляция — это усредненный показатель роста цен за длительный период времени. Центробанк рассчитывает этот показатель на пятилетнем и трехлетнем интервале. Расчет трендовой инфляции — один из вариантов очистки показателя от сезонных и разовых факторов.

Сегодня, 19 декабря, ЦБ также опубликовал информационно-аналитический комментарий о динамике потребительских цен за ноябрь. Из него следует, что за месяц потребительские цены выросли на 0,37% в основном за счет подорожания плодоовощной продукции, авиаперелетов и зарубежных поездок. Без учета перечисленных позиций прирост потребительских цен околонулевой, отметили в Банке России.

В ноябре годовая инфляция снизилась, составив 11,98%. Такая динамика была характерна для цен большинства товаров и услуг, говорится в отчете. При этом базовая инфляция в ноябре увеличилась по сравнению с октябрем, но осталась ниже 4%. В ЦБ заявили, что слабая динамика цен указывает на преобладание дезинфляционных факторов — сдержанного спроса, высокого предложения продовольствия и продолжающегося переноса укрепления рубля в цены.

В ЦБ отметили, что в ближайшие месяцы на динамику цен будут влиять проинфляционные факторы. В частности, декабрьское ослабление рубля, превысившее 5% к середине месяца. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится в 2023 году до 5-7%, вернется к 4% в 2024 году и останется на таком уровне в дальнейшем.

В декабре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Такое решение было принято в связи с умеренными темпами прироста цен и сдержанным потребительским спросом. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина обеспокоена повышением инфляционных ожиданий населения при снижении фактической инфляции на протяжении нескольких месяцев. Госпожа Набиуллина также допустила замедление годовой инфляции до 4% весной 2023 года.

Подробнее о решении Банка России не повышать ставку — в материале «Нулевой сигнал».

Эрдни Кагалтынов

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