Шадаев сообщил об отказе производителей «Эльбруса» и Baikal отгрузить выпущенные чипы

Иностранные производители, которые выпускают процессоры по документации российских разработчиков, в 2022 году отказались исполнять заказы, в том числе отгружать уже произведенные чипы, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Из-за этого, по его словам, количество продукции, выпущенной на разработанных в России процессорах, меньше, чем могло бы быть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В текущем году, по словам господина Шадаева, было выпущено 15 тыс. ПК и 8 тыс. серверов на отечественных процессорах. «У нас в этом году было бы сильно больше, если бы те партии российских процессоров, "Эльбрусов", "Байкалов", которые были заказаны и произведены, были бы отгружены. Интеллектуальные права и вся документация российские, но, если исходить из топологических норм, таких производств в России нет, и это все заказывалось на зарубежных заводах»,— сказал господин Шадаев во время совместного заседания комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы.

После начала военных действий на Украине «Байкал Электроникс», АО МЦСТ и АО «НПЦ "Элвис"» сначала попали под экспортный контроль США, а затем были включены в SDN-лист, подразумевающий блокировку любых активов и полный запрет на сделки. Российские чипмейкеры попали и под санкции, введенные ЕС 16 декабря. США также периодически вводят санкции в отношении компаний, которые, по интерпретации их органов, создавались для размещения заказов на иностранных заводах.

О рестрикциях в отношении российской электроники — в материале «Ъ» «В санкционный список вкралась очипятка».

Юрий Литвиненко