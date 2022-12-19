Глава Минцифры допустил создание «сквозного проекта» по видеоиграм

Поддержка развития видеоигровой индустрии в России, скорее всего, будет осуществляться по механизму, аналогичному «сквозным проектам» в электронике, при этом государственное финансирование для этого не планируется, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Так он прокомментировал информацию «Ъ» об обсуждаемых в правительстве мерах поддержки отрасли.

Механизм «сквозных проектов» формально появился осенью 2021 года. Он предполагает, что якорные заказчики гарантируют разработчикам электроники спрос на еще не существующее оборудование. В декабре источники «Ъ» сообщали о намерениях Минцифры создать аналог этого механизма, но для разработчиков программного обеспечения.

«Мы будем делать отдельную большую презентацию в начале года (2023-го. — ''Ъ'') о том, как мы будем развивать геймдев. Федерального проекта, возможно, не будет, потому что если бюджетных денег не требуется, то он может быть представлен чисто аналитически. Скорее всего, мы будем делать его в рамках развития ''сквозных технологий'', будет ''дорожная карта'' с правительством»,— сказал господин Шадаев журналистам после заседания комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы.

Минцифры, по словам господина Шадаева, готово помочь компаниям из отрасли игровой индустрии регуляторными мерами, если те возьмут на себя расходы и если их инвестиции «будут осуществлены по совместной ''дорожной карте'', которую мы согласуем».

Как ранее сообщал «Ъ», правительство обсуждает возможность подконтрольного государству разработчика и издателя, а также запуск отечественного рейтингового агентства. Такие намерения с возможными целевыми показателями до 2030 года обнародовали в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина. В аппарате Дмитрия Чернышенко отмечали, что Минцифры поручено проработать эти вопросы до 20 февраля 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шум и гейм».

Юрий Литвиненко