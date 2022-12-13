На токены строят планы

Россияне смогут приобрести токены на часть стоимости квартиры. Первые подобные предложения от застройщиков появятся на рынке в начале следующего года. Например, такой проект разрабатывает девелоперская группа «Самолет», пишут «Известия». По этой схеме при покупке токена клиент приобретает часть объекта недвижимости, которая обеспечивает актив. Инвестор получит пассивный доход за счет роста стоимости квартиры, когда дом сдадут. Такие токены должны привлечь на рынок новую аудиторию, уточнили изданию в «Самолете». Кроме того, проект поможет россиянам вложиться в недвижимость, не прибегая к ипотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С технической точки зрения это сильно облегчит процесс для инвестора, говорит блокчейн-консультант Денис Смирнов: «Подобное решение будет гораздо более удобным и гибким. До сегодняшнего момента полноценное участие в сделках с жильем требовало изрядного объема бюрократической волокиты. Использование цифровых систем позволит стать инвестором в недвижимость практически каждому участнику рынка.

Здесь речь идет не о том, чтобы выпускать традиционные токены на блокчейне, которые имеют свободное хождение, а о своеобразном токенизированном жилье. То есть это отдельный регулируемый рынок, доступ к которому получат не все граждане. В России есть понятие квалифицированного инвестора, допущенного к торговле на бирже. Кому разрешат участвовать в подобных сделках, пока не совсем ясно.

Именно правовое регулирование является, наверное, основным тормозом для внедрения таких систем. Чтобы эта система была полноценно интегрирована в традиционный мир, необходимы определенные правовые нормы, которые показывают, каким образом все делается, как фиксируется сама сделка с недвижимостью и так далее. Будучи отрегулированной, эта область позволит стать рынку жилья гораздо более ликвидным, гибким для конечного потребителя».

Купить такой токен можно будет через брокера, сообщили застройщики. Для их продажи должны создать специальную платформу. Но существуют и серьезные риски, считает глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Это попытка создать альтернативу паям недвижимости. Тема увяла, хотя была очень популярна в "нулевых". Люди с этими паями остались в основном ни с чем.

Причина очень простая: вы получаете пассивный доход только в том случае, если у вас есть их объективный прирост, если застройщик достраивает объекты, работает эффективно. Плюс сейчас есть рентные паи, в основном касающиеся не жилой недвижимости, а коммерческой. Что касается токенов, это просто запись, в которой сформирована вся информация по части объекта, который вы купили.

Сам по себе цифровой актив ни от чего не защищает и ничего не дает.

Риски здесь инвестиционные те же самые. Не понимаете в объекте, не являетесь специалистом в недвижимости — смело проходите мимо. У токена есть еще один минус по сравнению с паем: у него нет централизованной торговой площадки, коей, в частности, является Московская биржа. Почувствуете что-то неладное, вам захочется выйти из проекта, куда все это девать? На "Авито", что ли, продавать?»

Как сообщили в комитете по финансовому рынку Госдумы, регулирование этой сферы сейчас обсуждается. В настоящее время закон не препятствует выпуску таких токенов.

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Сабина Адлейба