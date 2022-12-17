Минобороны опровергло увеличение срока службы до двух лет

Минобороны России сообщило, что на данный момент изменять сроки срочной службы не планируется. Ранее военный комиссар Дмитрова, Талдома и Дубны Михаил Фотин заявил, что с весны 2023 года срок службы для срочников увеличится до полутора лет, а с осени 2024-го — до двух лет.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram. Ведомство сослалось на статью №38 Федерального закона, согласно которой срок службы срочников составляет 12 месяцев.

Военный комиссар Московской области Алексей Астахов также заявил, что каких-либо изменений законодательства о сроке службы не планируется.

Военный комиссар Михаил Фотин, выступая в сюжете «Дмитров ТВ», заявил, что руководство донесло до военкоматов информацию о том, что сроки срочной военной службы будут увеличены уже этой весной. Он объяснил необходимость такого решения вступлением «северных соседей» в НАТО. После того, как СМИ обратили внимание на это заявление, видео удалили с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров».

Вопрос об увеличении сроков службы 20 октября поднял зампредседателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дважды говорил, что такой вопрос в Кремле не обсуждается.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина