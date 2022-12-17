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Коммерсантъ FM
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обновлено 14:04

Подмосковный военком анонсировал возврат к двухлетней срочной службе

Военный комиссар Дмитрова, Талдома и Дубны Михаил Фотин заявил, что с весны 2023 года срок службы для срочников увеличится до полутора лет, а с осени 2024-го — до двух лет. Он сообщил, что такую информацию до военкоматов донесло руководство.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года»,— сказал вчера, 16 декабря, военный комиссар в эфире «Дмитров ТВ». По словам военкома, это логичное решение, поскольку «наши северные соседи вступают в НАТО». В связи с этим, по его словам, нужно комплектовать военные части не только контрактниками, но и срочниками.

После того, как СМИ обратили внимание на заявление господина Фокина, видео с его выступлением удалили с Youtube-канала «Дмитров ТВ» и с сайта «Вечерний Дмитров».

Портал MSK1.RU позвонил Михаилу Фотину. На вопрос, правда ли весной увеличится срок срочной службы, он ответил следующее: «Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете».

20 октября заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» заявил о необходимости увеличить срок срочной службы до двух лет. Он объяснил это тем, что за один год невозможно научиться обращаться с военной техникой.

По данным источников газеты «Ведомости», администрация президента и Минобороны не поддержали предложение сенаторов и депутатов об увеличении срока срочной службы до двух лет. В начале ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что увеличение срока срочной службы в Кремле не обсуждается.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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