Эрдоган предложил Путину провести трехстороннюю встречу с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил начать трехсторонние переговоры между Анкарой, Москвой и Дамаском. По его словам, президент РФ Владимир Путин позитивно отнесся к идее о встрече лидеров трех стран.

Господин Эрдоган затронул тему Сирии во время общения с журналистами при обсуждении возможной новой наземной операции Турции. Он заявил, что «Анкара выступает за совместные шаги России, Турции и Сирии». «Я предложил Путину провести встречу лидеров РФ, Турции и Сирии, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров»,— сказал президент Турции (цитата по «Анадолу»). По его словам, в преддверии саммита необходимо провести встречи представителей спецслужб и министров обороны трех стран.

Информация о возможной подготовке к встрече господина Эрдогана и господина Асада появилась в турецких СМИ в августе после встречи президента Турции с президентом России Владимиром Путиным. Анкара заверяла, что такие переговоры не планируются, однако в конце ноября господин Эрдоган не исключил перемирия с Сирией. Кремль заявлял о готовности РФ стать посредником в переговорах.

Об отношениях Турции и Сирии — в материале «Ъ» «Удар в Сирию».

Леонид Уварчев