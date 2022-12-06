Замглавы МИДа заявил о готовности РФ предоставить площадку для переговоров Асада и Эрдогана

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов поддержал идею проведения прямых контактов между президентами Турции и Сирии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. Он заявил о готовности Москвы предоставить площадку для диалога.

«Мы всегда готовы пойти навстречу и нашим сирийским друзьям, и нашим турецким партнерам. И если они видят такую необходимость или пользу в нашем посредничестве или предоставлении российской площадки для проведения таких встреч, то мы всегда готовы»,— сказал господин Богданов RT Arabic (перевод по ТАСС). По его мнению, проведение встречи зависит от политической воли руководства стран.

Замминистра отметил, что для проведения таких встреч необходимо провести подготовку, чтобы по итогам мероприятия были «достигнуты положительные результаты, которые необходимы как для Сирии и Турции, так и для региона в целом».

Информация о возможной подготовке к встрече господина Эрдогана и господина Асада появилась в турецких СМИ в августе после встречи президента Турции с президентом России Владимиром Путиным. Анкара заверяла, что такие переговоры не планируются, однако в конце ноября господин Эрдоган не исключил перемирия с Сирией. Кремль заявлял о готовности РФ стать посредником в переговорах.

Об отношениях Турции и Сирии — в материале «Ъ» «Удар в Сирию».

Леонид Уварчев