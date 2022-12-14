Главные новости за 14 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае задержали 18-летнего Лириона Лаврива, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о расположении временного пункта полиции в Херсонской области, по которому 9 октября был нанесен ракетный удар.

Жителя Сочи Муслихитдина Ашурова признали виновным в содействии террористической организации. По данным следствия, он перевел 1,5 тыс. руб. запрещенному в России объединению «Имарат Кавказ».

На Кубани с начала года зафиксировано 5,2 тыс. аварий – это на 3,5 % меньше, чем годом ранее. В них погибли 670 человек, пострадали 6,4 тыс. человек.

В Сочи на хребте Ажек обнаружили туриста, потерявшегося в горах три дня назад. Мужчина жив, не травмировано, но «очень устал».

Жительницу Кубани задержали при получении таблеток для похудения из Казахстана, в составе которого оказалось запрещенное сильнодействующее вещество.

Учитель математики в краснодарской гимназии №23 Екатерина Щербакова, победившая в краевом конкурсе «Учитель года», стала советником министра образования Кубани Елены Воробьевой.

В отношении депутата Тахтамукайского района Адыгеи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере из участка площадью 9 соток.

В Краснодаре директора строительной фирмы «Наше дело» хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 502 млн руб.

По итогам 11 месяцев улица Красная в Краснодаре поднялась на три позиции и заняла пятое место в рейтинге самых дорогих торговых коридоров страны в городах-миллионниках (без учета Москвы и Санкт-Петербурга).

Жители Краснодарского края тратили в третьем квартале 2022 года 90,2% от своих доходов, что в среднем составляло 50,8 тыс. руб.

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