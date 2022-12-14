Победительница краевого конкурса «Учитель года» стала советником министра образования Кубани

Учитель математики в краснодарской гимназии №23 Екатерина Щербакова, победившая в краевом конкурсе «Учитель года» и вошедшая в число лауреатов всероссийского этапа, заняла должность советника министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Екатерина Щербакова сможет на новом посту выступать с инициативами в сфере образования. По словам министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой, часто идеи, высказываемые в рамках встреч и профессиональных конкурсов, получают поддержку и возможность реализации.

Ранее молодые учителя Краснодара предложили на встрече с губернатором Вениамином Кондратьевым новую меру соцподдержки. После этого к 1 сентября 2022 года все педагоги получили краевые выплаты в размере 5 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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