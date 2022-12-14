В Сочи на третий день поисков обнаружили туриста, потерявшегося в горах

В Сочи на хребте Ажек обнаружили туриста, потерявшегося в горах три дня назад. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО).

«Мужчина не травмирован, может идти самостоятельно, но очень устал»,— говорится в сообщении.

Туриста нашли в 800 м от слияния рек Ушхо и Сочи — на правом берегу реки Ушхо. Спасатели сопроводили мужчину к экопоселению Ажек.

Потерявшийся турист отправился в поход с компаньоном 9 декабря. Позднее один из них отправился к горе Семеновский Шпиль через хребет Алек. Связь с мужчиной пропала 11 декабря, начались поиски. Наладить связь с туристом удалось 13 декабря, но, поскольку потерявшийся был дезориентирован, выяснить его местоположение не удалось. 14 декабря к поискам подключили частный вертолет.

Анастасия Донскова

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