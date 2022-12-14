Жителя Сочи признали виновным в финансировании террористов

Жителя Сочи Муслихитдина Ашурова признали виновным в содействии террористической организации. Как сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда, мужчина профинансировал «Имарат Кавказ» (запрещена в России) на 1,5 тыс. руб.

В ходе заседания было установлено, что мужчина познакомился в интернете с человеком, который рассказал ему о сборе средств на нужды запрещенной в РФ организации. Сочинец перевел деньги террористам через салон сотовой связи. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Фигуранта дела признали виновным в содеянном и назначили ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram