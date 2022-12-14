На Кубани число ДТП за год снизилось на 3,5%

В Краснодарском крае количество дорожно-транспортных происшествий в 2022 году снизилось на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Большинство ДТП происходят из-за нарушения водителями правил движения, в частности, неправильного выбора дистанции и несоблюдения правил обгона»,— говорится в сообщении.

По данным официальной статистики Госавтоинспекции РФ, за период с января по ноябрь 2022 года в регионе зарегистрировано 5,2 тыс. аварий, в которых погибли 670 человек, пострадали 6,4 тыс. человек. Показатель за весь 2021 год составил 5,9 тыс. ДТП, 720 участников погибли, ранены 7,5 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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