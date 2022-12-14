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Жительницу Кубани задержали при получении запрещенных таблеток для похудения из Казахстана

Сотрудники Южной оперативной таможни при получении международного почтового отправления задержали жительницу Армавира. 43-летняя женщина получила из Казахстана препарат для похудения, содержащий запрещенное сильнодействующие вещество, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации силовиков, задержанная планировала перепродать запрещенный препарат. Проведенная экспертиза показала, что в 384 капсулах содержалось более 102 г сибутрамина. По закону, крупный размер этого вещества начинается с 0,5 г.

Южная оперативная таможня возбудила в отношении женщины уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. Максимальный срок по данной статье — 12 лет лишения свободы.

Альбина Баразгова

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