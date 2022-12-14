Жители Кубани тратят 90,2% своих доходов

Жители Краснодарского края тратили в третьем квартале 2022 года в месяц 50,8 тыс. или 90,2% от своих доходов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По размеру потребительских расходов относительно доходов Кубань оказалась на девятом месте среди всех регионов России. Наибольший размер трат зафиксирован в Тюменской области - 104,8% от своих текущих заработков, или 38,9 тыс. в месяц. Это означает, что население региона расходовало в том числе свои накопления.

Также Краснодарский край обогнали Кабардино-Балкария, где траты жителей составили 96,3% от доходов, или 32,2 тыс. руб., Псковская область (94,8%, или 32,1 тыс. руб.), Хакасия (93,4%, или 27,7 тыс. руб.), Алтай (92,9%, или 25,1 тыс. руб.), Калининградская область (92,6%, или 32,3 тыс. руб.), Дагестан (91,7%, или 32 тыс. руб.) и Астраханская область (90,9%, или 26,7 тыс. руб.). В топ-10 рейтинга вошел также Приморский край (90,1%, или 40,7 тыс. руб.).

Наименьшие расходы относительно доходов зафиксированы в Чукотском автономном округе (33% от доходов, или 36,1 тыс. руб. в месяц), Ненецком автономном (34,8%, или 33,1 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкого автономном (40,1%, или 42,5 тыс. руб.) округах.

В среднем по России жители в течение двух кварталов сокращали свои расходы, и в третьем квартале на покупку товаров и услуг тратили в среднем по 36 тыс. руб. в месяц, что составляет 78,2% дохода. В исследовании не учитываются обязательные платежи, такие как налоги и проценты по кредиту. Доходы включают зарплату, социальные выплаты, а также доходы от самозанятости, предпринимательской деятельности, собственности и другие денежные поступления.

«С учетом инфляции потребительские траты снизились во втором квартале на 7% год к году, а в третьем – на 6,4%. Более быстрыми темпами траты населения сокращались только в коронакризисном 2020 году, когда в связи с карантинными ограничениями у людей было меньше возможностей потратить деньги за пределами своего дома», - говорится в исследовании.

Татьяна Ручкина

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