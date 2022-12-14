Корректировщиков ВСУ, причастных к гибели российских полицейских в Херсонской области, задержали на Кубани

В Краснодарском крае задержали 18-летнего Лариона Лаврива, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о расположении временного пункта полиции в Херсонской области, по которому 9 октября был нанесен ракетный удар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ларион Лаврив и 17-летний Роман Литвинов, по данным следствия, выполняли функции корректировщиков. Информацию о расположении ВС РФ и российских полицейских они передавали куратору за денежное вознаграждение. Оба молодых человека являются гражданами Украины.

«Один из них рассказал, что за информацию о расположении российских полицейских ему заплатили 1 тыс. гривен»,— сообщает «Ъ».

В результате ракетного удара по пункту временной дислокации российских силовиков погибли трое сотрудников МВД России в возрасте от 25 до 35 лет. Личности корректировщиков огня ВСУ установили сослуживцы погибших, находившиеся в командировке в Херсонской области.

Анастасия Донскова

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