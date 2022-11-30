Масло слилось за границу

Рост производства, благоприятные цены и снижение доли Украины на мировом рынке способствуют увеличению экспорта подсолнечного масла из России. За два месяца сезона отгрузки выросли более чем в два раза год к году, почти до 350 тыс. тонн. К концу сезона поставки могут обновить рекорд, но есть риски снижения спроса со стороны Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За сентябрь—октябрь 2022 года — первые два месяца сезона — Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Такие данные “Ъ” предоставил участник рынка. По этим оценкам, почти 55% поставок обеспечили суммарно «Юг Руси», «Астон» и ГК «Эфко». А основными покупателями стали Турция, Китай и Индия, импортировавшие около 136 тыс., 82 тыс. и 34 тыс. тонн масла соответственно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет рост экспорта увеличением производства подсолнечного масла в этом сезоне, а также благоприятной конъюнктурой: привлекательными мировыми ценами, нулевой экспортной пошлиной и сокращением поставок с Украины. По данным «Совэкона», подсолнечное масло из России сегодня стоит около $1,26 тыс. за тонну, что сравнимо с ценой годом ранее. С октября на экспорт продукта установлена нулевая пошлина, а в сентябре вывоз масла облагался по ставке 8,6 тыс. руб. за тонну. В декабре пошлина также останется нулевой, сообщал Минсельхоз.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточняет, что экспорт подсолнечного масла в ноябре также продолжался хорошими темпами. По его словам, в этот сезон маслозаводы вошли с высокими переходящими запасами подсолнечника, что позволило резво начать сезон, а теперь отгрузки стимулирует нулевая экспортная пошлина. Слабое присутствие на мировом рынке подсолнечного масла с Украины также способствовало притоку спроса на российскую продукцию, подтверждает эксперт.

Директор дивизиона экспортного потенциала ГК «Эфко» Алексей Гаврилов говорит, что группа также увеличила экспорт подсолнечного масла с начала сезона. По его словам, важную роль здесь сыграл фактор переходящих запасов сырья с прошлого сезона, которые на фоне ожидания рекордного урожая подсолнечника обеспечили загрузку заводов и рост экспорта в натуральном выражении. Наиболее выраженный скачок отгрузок виден с октября, когда была обнулена вывозная пошлина, добавляет топ-менеджер.

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников отмечает, что помимо фактора пошлины на старте сезона установилась низкая цена на подсолнечник нового урожая. В сентябре—ноябре в среднем по стране стоимость сырья была в диапазоне 28,2–25,6 тыс. руб. за тонну, что примерно на 11 тыс. руб. за тонну ниже прошлогодних котировок. У ГК «Благо» в сентябре—октябре экспорт масла отставал от прошлогоднего на несколько тысяч тонн, но по итогам года группа рассчитывает выйти на высокие показатели отгрузок.

Дмитрий Рылько не исключает, что экспорт подсолнечного масла из России по итогам сезона достигнет рекордных 4 млн тонн. Но, отмечает эксперт, многое будет зависеть от результатов рекордно затянувшейся уборки. Как указывали в «Совэконе», из-за ухудшения погодных условий в центре и Поволжье уборка подсолнечника замедлилась до рекордно низких уровней 2017 года. На середину ноября культура была убрана менее чем с 65% площадей против 90–95% на аналогичный период в прошлые годы. Кирилл Мельников добавляет, что ситуация с экспортом подсолнечного масла в 2023 году будет по несколькими причинами отличаться от прошлых лет. Так, по его словам, из-за снижения объема переработки подсолнечника на Украине, ранее достигавшей почти 100%, серьезно вырос экспорт культуры, что изменит структуру рынка как для покупателей, так и для переработчиков. Кроме того, в ГК «Благо» отмечают снижение спроса на подсолнечное масло со стороны Китая. Хотя российские компании могут переориентироваться на экспорт в другие страны Азии, добавляет господин Мельников.

Анатолий Костырев